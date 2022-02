Srinagar: On the directions of Divisional Commissioner Kashmir, the following helpline numbers are functioning for the convenience of general public:

Divisional Control Room Mechanical Engineering Department:

9419149538, 9469793219, 7006209053. Divisional Control Room KPDCL (PDD Department):

6006613056, 6006613057, 6006613058, 6006613059, 6006613060. Divisional Control Room PW (R&B) Department:

0194-2313751. SDRF Control Room:

1800-180-7159 (Toll Free). NDRF Control Room:

7341128523. Divisional Control Room PHE (Jal Shakti) Department:

0194-2452047. Divisional Control Room Irrigation & Flood Control Department:

0194-2502946, 0194-2502947. Srinagar Municipal Corporation Control Room:

0194-2474499, 0194-2470465, 6006433309, 9906807794, 1800-180-7038 (Toll Free). Divisional Control Room Urban Local Bodies Kashmir:

0194-2490757, 0194-2952350, 8803390200, 9419088961 Divisional Control Room Food Civil Supplies & Consumer Affairs Deptt:

1800-180-7011 (Toll Free). Divisional Control Room Health Services Kashmir:

9419093475 (Assistant Director). Divisional Police Control Room Kashmir:

0194-2506504, 0194-2506508. State Emergency Operation Centre Srinagar:

1070 (Toll free), 0194-2303399