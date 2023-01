Srinagar: Most parts of Jammu and Kashmir witnessed an improvement in minimum temperatures on Saturday.

Srinagar recorded minus 1.4 degrees Celsius minimum temperature.

Check out minimum temperatures recorded in Jammu and Kashmir and Ladakh today:

Kashmir Region:

Srinagar = -1.4°C

Qazigund = -1.6°C

Pahalgam = -2.8°C

Kupwara = -1.8°C

Kokernag = -1.4°C

Gulmarg = -2.6°C

Anantnag = NA

Khudwani = NA

Ganderbal = NA

Bandipora = NA

Baramulla = -0.8°C

Gulmarg (Kongdoori Station) = NA

Budgam = NA

Pampore = -3.5°C

Awantipora = -3.0°C

Srinagar Airport = -0.8°C

Kulgam = NA

Shopian = NA

NA = Not Available

Jammu Region:

Jammu = 5.0°C

Banihal = 3.4°C

Batote = 5.1°C

Katra = 7.6°C

Bhaderwah = 2.8°C

Kathua = 4.6°C

Poonch = 6.3°C

Kishtwar = 6.6°C

Ramban = 6.8°C

Reasi = NA

Samba = 6.0°C

Chatha = 7.0°C

Udhampur = 4.6°C

Jammu Airport = 6.5°C

Ladakh:

Leh = -10.8°C

Kargil = -12.5°C

Drass = NA

Thoise = -12.9°C

Base Camp = -9.4°C

Grakone = -5.9°C

Khaltse = -6.8°C

Padum = -16.8°C

Diskit Nubra = -8.9°C

Chuchot Yokma = -10.1°C

Stakna = NA

Upshi = -10.8°C

Tangtse Durbuk = -13.2°C

Nyoma = -18.2°C

Hanle = -19.4°C