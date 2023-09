Prime Minister Narendra Modi has conveyed his greetings on the auspicious occasion of Janmashtami today.

ADVERTISEMENT

Modi said that may this holy occasion of piety and devotion bring new joy and energy in the lives of the people.

The Prime Minister posted on X



“जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्रीकृष्ण!”

जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्रीकृष्ण! — Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2023