Srinagar: The India Meteorologicalย Department (๐™„๐™ˆ๐˜ฟ) hasย ๐™ž๐™จ๐™จ๐™ช๐™š๐™™ a ๐™ฎ๐™š๐™ก๐™ก๐™ค๐™ฌย ย c๐™ค๐™ก๐™คu๐™ง w๐™š๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง w๐™–๐™ง๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ &๐™† and forecast h๐™š๐™–๐™ซ๐™ฎ s๐™ฃ๐™ค๐™ฌ๐™›๐™–๐™ก๐™กย in Pir Panjal and South Kashmir areasย ๐™ค๐™ฃ ๐™ ๐™–๐™ฃuary 30.

Here is latest and detailed forecast:

๐˜พ๐™ช๐™ง๐™ง๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ฌ๐™š๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง: Generally cloudy at most places.

28๐™ฉ๐™-29๐™ฉ๐™: Generally Cloudy. Light Snow/Rain at scattered places of Jmu&Kmr.

30๐™ฉ๐™: Widespread Moderate Snow/Rain( in Jmu) with Heavy Snowfall in Pir Panjal, South Kashmir, Doda-Kishtwar etc.(>75% ๐™˜๐™๐™–๐™ฃ๐™˜๐™š)

31๐™จ๐™ฉ: Light to Moderate Snow/Rain at Scattered places.



๐™’๐™–๐™ง๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ (ย ย ๐™๐™š๐™ข๐™–๐™ž๐™ฃ ๐™๐™ฅ๐™™๐™–๐™ฉ๐™š๐™™) :

1. May cause Snow Avalanche in Avalanche prone areas during the above period.

2. May affect Surface & Air transportation on 30th.

3. May affect power supply.

๐˜ผ๐™™๐™ซ๐™ž๐™จ๐™ค๐™ง๐™ฎ:

1. People are advised NOT to venture out in Avalanche prone areas, unless in an emergency.

2. Intending passengers are advised to travel after confirmation of road status from concerned Traffic Police.