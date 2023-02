New Delhi: The Prime Minister, Narendra Modi has asked people for Organic Farming at home.

He was responding to a tweet by Rajya Sabha MP, Sangeeta Yadav Maurya wherein Rajya Sabha MP was showing various varieties of vegetables grown at rooftop.

The Prime Minister tweeted:

“बहुत बढ़िया! प्रकृति के साथ जुड़ाव भी और स्वस्थ खानपान भी… बाकी लोग भी इसे अपने घर में आजमा सकते हैं।”