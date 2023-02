Srinagar: Srinagar city recorded 6.6°C above normal minimum temperature on Sunday. Other parts of Kashmir valley too recorded above normal temperatures.

Check minimum temperatures in Jammu and Kashmir and Ladakh:

Kashmir Region:

Srinagar = 6.7°C (6.6°C Above Normal)

Qazigund = 4.4°C (4.5°C AN)

Pahalgam = 2.1°C (6.5°C AN)

Kupwara = 5.1°C (5.3°C AN)

Kokernag = 3.2°C (4.1°C AN)

Gulmarg = 2.0°C (8.8°C AN)

Anantnag = 4.2°C

Khudwani = NA

Ganderbal = NA

Bandipora = NA

Baramulla = 6.6°C

Gulmarg (Kongdoori Station) = 1.8°C

Budgam = NA

Pampore = 2.2°C

Awantipora = 4.0°C

Srinagar Airport = 6.1°C

Kulgam = NA

Shopian = 4.1°C

NA = Not Available

Jammu Region:

Jammu = 14.1°C (3.6°C AN)

Banihal = 5.8°C (4.5°C AN)

Batote = 9.6°C (6.7°C AN)

Katra = 13.6°C (5.5°C AN)

Bhaderwah = 7.3°C (7.0°C AN)

Kathua = 13.4°C (4.1°C AN)

Poonch = 10.3°C

Kishtwar = 8.5°C

Ramban = NA

Reasi = 12.4°C

Samba = 13.4°C

Chatha = 13.8°C

Jammu Airport = 14.8°C

Udhampur = 10.7°C

Ladakh:

Leh = -1.2°C

Kargil = -0.5°C

Drass = -0.8°C

Thoise = 4.2°C

Base Camp = -1.8°C

Grakone = 2.2°C

Khaltse = 3.1°C

Padum = -3.8°C

Diskit Nubra = 2.6°C

Chuchot Yokma = 1.1°C

Stakna = 2.2°C

Upshi = -2.1°C

Tangtse Durbuk = 0.9°C

Nyoma = -1.8°C

Hanle = -3.4°C