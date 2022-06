Srinagar: Srinagar Police has established emergency helpline in view of continuous rainfall and erratic weather forecast in the district.

In case of any emergency the general public can contact on below mentioned numbers 24×7:

1. SSP Srinagar

9596770502

2. SP (HQ)

9596770503

3. DySP (HQ)

9596770518

4. DySP DAR

9596770534

*ZONE:CITY SOUTH*

5. SP South

9596770504

6. SDPO Sadder

9596770511

7. SDPO Shaheed Gunj

9596770510

8. SHO PS Batamaloo

9596770526

9. SHO PS Shergari

9596770525

10. SHO PS Rajbagh

9596770524

11. SHO PS Sadder

9596770523

12. SHO PS Shaheed Gunj

9596770746

13. SHO PS Karanagar

9596770527

14. Incharge PP Chanapora

9596770529

15. Incharge PP Rangreth

9596770536

*ZONE:CITY EAST*

16. SP East

9596770507

17. SDPO Nehru Park

9596770513

18. SDPO Kothibagh

9596770514

19. SHO PS Kothibagh

9596770623

20. SHO PS Maisuma

9596770628

21. SHO PS Kralkhud

9596770627

22. SHO PS RM Bagh

9596770624

23. SHO PS Nishat

9596770625

24. SHO PS Harwan

9596770626

25. Incharge PP Nehrupark

9596770629

*ZONE:CITY WEST*

26. SP West

9596770505

27. SDPO West

9596770512

28. SDPO Panthachowk

9596770734

29. SHO PS Nowgam

9596770559

30. SHO PS Parimpora

9596770558

31. SHO PS Panthachowk

9596770560

32. Incharge PP Bemina

9596770561

33. Incharge PP Qamarwari

9596770562

*ZONE:CITY NORTH*

34. SP North

9596770508

35. SDPO Khanyar

9596770516

36. SDPO M.R.Gunj

9596770515

37. SHO PS Safakadal

9596770662

38. SHO PS MR Gunj

9596770663

39. SHO PS Khanyar

9596770660

40. SHO PS Nowhata

9596770664

41. SHO PS Rainawari

9596770661

42. Incharge PP Bagiyas

9596770665

43. Incharge PP Noorbagh

9596770666

44. Incharge PP Banmohalla

9596770667

45. Incharge PP Urdubazar

9596770668

*ZONE:CITY HAZRATBAL*

46. SP Hazratbal

9596770506

47. SDPO Hazratbal

9596770517

48. SDPO Zakoora

9596770721

49. SHO PS Soura

9596770587

50. SHO PS Zadibal

9596770588

51. SHO PS Nigeen

9596770590

52. SHO PS Zakoora

9596770589

53. SHO PS Lalbazar

9596770591

54. Incharge PP Hazratbal

9596770592

*Police Control Room (DPL Srinagar)*

9541645808

0194-2477568